In Wismar: Baukomplex an der Hafenspitze nahezu fertiggestellt

Wismar : Alter Hafen |

Der Investor des sanierten Ohlerich-Speichers hat jetzt den Neubau an der Hafenspitze nahezu fertiggestellt. Bis auf ein paar Innenausbauten konnte das Bauprojekt abgeschlossen werden. Die 39 Ferienwohnungen wurden bereits an die Eigentümer übergeben.

An der Längsseite im Erdgeschoss in Richtung zum Alten Hafen arbeiten noch Handwerker in den Gewerbeeinheiten. Die Läden werden voraussichtlich zur Saison im kommenden Jahr öffnen.Das Restaurant samt Außenplätzen an der Hafenspitze sowie die Skybar auf dem Dach des viergeschossigen Gebäudekomplexes sind noch nicht vergeben. Für den Wellness- und Spa-Bereich in Richtung zum Seehafen wird noch ein Betreiber gesucht.November 2020, Helmut Kuzina