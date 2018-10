In Wismar: Bauarbeiten für einen Gebäudekomplex an der Hafenspitze

Wismar : Alter Hafen |

Die ersten der insgesamt 142 Pfähle wurden bereits rund 30 m tief in den Untergrund gerammt, denn in dem Bereich vor dem Baumhaus und dem Ohlerich-Speicher mit den vielen Ferienwohnungen soll am Alten Hafen ein weiterer Gebäudekomplex errichtet werden.

Zwischen dem Seehafen und dem Alten Hafen soll ein Neubau mit Ferienwohnungen in drei Geschossen, mit mehreren Gewerbeeinheiten (Läden) sowie mit einem Restaurant samt Sonnenterrasse auf dem Dach entstehen. Vorgesehen ist auch ein öffentlicher Wellnessbereich mit Saunen und Beautybereich.Die Fassaden sollen mit Backsteinen errichtet werden, wobei an den Obergeschossen helle Metallpaneele eingeplant sind. Beabsichtigt ist, die Arbeiten im Sommer 2020 zu beenden.Oktober 2018, Helmut Kuzina