IFK-Studie: Hansestadt Wismar punktet mit ihrem Ambiente

Wismar : Alter Hafen |

Das Marktforschungsinstitut IFH in Köln hat in seiner Studie „Vitale Innenstädte 2018“ herausgestellt, welche Städte bei Passanten beliebt sind. Mit Rostock, Stralsund, Greifswald und Wismar nahmen vier Städte aus Mecklenburg-Vorpommern an der Studie teil und schnitten gut ab.

Die Hanse- und Welt-Erbe-Stadt Wismar erhielt in der Kategorie „Städte mit bis zu 50.000 Einwohnern“ sogar die beste Bewertung, wobei die Stadt vor allem mit ihrem Ambiente punkten konnte.Vielen gefiel die Altstadt mit ihren historischen Giebelhäusern sowie der alte Marktplatz. Als attraktive Anziehungspunkte wurden die imposanten Backsteinbauten wie St. Nikolai, St. Georgen und der Marienkirchturm bezeichnet.Die Bildserie stellt den Hafenbereich heraus, der sich immer wieder als maritime Szenerie präsentiert und gern von Touristen und auch Einheimischen aufgesucht wird.Januar 2019, Helmut Kuzina