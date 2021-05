Hansestadt Wismar wartet auf weitere Öffnungen in den nächsten Tagen

Wismar : Altstadt |

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Sieben-Tage-Inzidenz am 14. Mai 2021 in allen Landkreisen unter der wichtigen Marke von 100 gelegen, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales mit.

In Nordwestmecklenburg und Wismar liegt die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 40,7 (Stand 16. Mai 2021).Für den Einzelhandel in Wismar könnte es in der kommenden Woche weitere Öffnungen geben.Laut Landesverordnung dürfen Geschäfte nach dem Corona-Lockdown erst ab 25. Mai an wieder Kunden empfangen. Doch in den Kreisen, die sieben Tage lang unter einer Inzidenz von 50 liegen, könnte es auch schon früher los gehen.Am 17. Mai öffnen Schulen und Kitas. Am 23. Mai öffnet landesweit die Gastronomie - sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Im Innenbereich gilt eine Testpflicht.Die Bildserie aus der Altstadt zeigt ein paar Straßenaufnahmen vom 15. Mai 2021.Mai 2021, Helmut Kuzina