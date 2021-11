Geplanter Gebäudekomplex am Alten Hafen von Wismar

Wismar : Am Hafen |

Unmittelbar in Hafennähe ist geplant, ganz nah am markanten Gewölbehaus an der „Runden Grube‟ mehrere Häuser zu errichten.

Auf dem Grundstück an der Straße „Am Hafen‟ befindet sich derzeit ein Parkplatz, auf dem früher Gebäude der Fischverarbeitung standen.Die Wismarer Projektkontor GmbH will hier drei Häuser bauen, neben dem unter Denkmalschutz stehenden Gewölbehaus soll ein öffentlicher Fußweg bleiben.An den Neubau mit dem Flachdach schließt sich ein kleineres Haus mit einem Zeltdach an, dann ergänzt ein Satteldachhaus den Baukomplex.Es sollen hier überwiegend Zwei- und Dreiraumwohnungen gebaut werden, im Außenbereich an der „Runden Grube‟ sind Bereiche für die Gastronomie vorgesehen.Wegen der Hafennähe werden für die Baugründung voraussichtlich bis zu 28 m lange Pfähle in den Boden gerammt werden.November 2021, Helmut Kuzina