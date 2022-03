Wismar : Alter Hafen |

Zu Beginn des Frühlings starten in Wismar alljährlich die Heringstage. Am Alten Hafen findet der Auftakt 2022 coronabedingt nur in kleinem Kreis statt.

Das Anlanden des einstigen Brotfisches im Alten Hafen knüpft an die Tradition der Hansestadt an. Schon im 11. Jahrhundert wurden Heringe aus Wismar nach ganz Europa exportiert.Es sind die 19. Heringstage, die vom 19. März bis zum 3. April 2022 vom Hanseatischen Köcheclub Wismar veranstaltet werden.März 2022, Helmut Kuzina