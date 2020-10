Ein neuer Mast für die Poeler Kogge

Wismar : Alter Hafen |

Auf dem Seeweg ist der neue Mast von Kirchdorf auf der Insel Poel im Schlepptau in den Hafen von Wismar gebracht worden.

Ein Kran hob ihn auf den Kai am Seehafen. Hier liegt er nun, um an den nächsten Tagen auf der Poeler Kogge „Wissemara“ eingebaut zu werden.Auf der Poeler Bootswerft ist die Douglasie aus dem Harz für ihren Einbau an Bord der Kogge bearbeitet worden.Der alte Koggenmast muss ersetzt werden, weil er an einigen Stellen von Braunfäule befallen ist. Er hat bislang auf er „Wissemara“ gute Dienste geleistet.Die Poeler Kogge ist der historische Nachbau einer Hansekogge aus dem 14. Jahrhundert.Oktober 2020, Helmut Kuzina