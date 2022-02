Wismar : Marktplatz |

Ja zu Frieden Freiheit Selbstbestimmung



Während wir alle abgelenkt werden, sind die Pläne fast abgeschlossen, wonach unter dem Diktat der WHO jedes Land der Erde ein Abkommen zur Bewältigung künftiger Pandemien unterzeichnen werden soll, das bis 2024 umgesetzt werden.



Glauben Sie, dass dieses Abkommen in weiter Ferne liegt? Falsch gedacht.



Es soll am 1. März 2022 unterzeichnet werden.