Ausbau des St.-Marien-Forums in der Altstadt von Wismar

Wismar : Marienkirchhof |

Im Mittelpunkt des St.-Marien-Forums soll sich der rekonstruierte Grundriss des ehemaligen Kirchenschiffs von St. Marien befinden. Insgesamt sollen die Arbeiten an diesem Projekt bis 2020 andauern.

Es geht um die Gestaltung des ehemaligen Kirchturms und der Überreste des Kirchenschiffes. In diesem Zusammenhang soll der Bereich St.-Marien-Kirchhof, Johannisstraße, Negenchören und Schüttingstraße saniert werden.Im ersten Bauabschnitt werden folgende Maßnahmen durchgeführt:1. Aufmauerung der bislang fehlenden vier Säulenstümpfe und Vereinheitlichung der Mauerkronen im Norden und Süden;2. Anpassung der Geländehöhe zum Schutz der darunterliegenden archäologischen Bodenbefunde;3. Integration von Rampenanlagen im Norden und Süden zur Gewährleistung einer barrierefreien Erschließung;4. Erhöhung der Chorinsel und Integration von Sitzstufen zur Schaffung von Aufenthaltsqualität;5. restauratorische Aufarbeitung von Grabplatten und Montage dieser an verschiedenen Bereiche des Mauerwerks im Innenraum;6. Herstellung von archäologischen Fenstern in verschiedenen Bereichen des Fußbodens mit bodenarchäologischen Befunden;7. Darstellung des Verlaufs des Vorgängerbaus der St.-Marien-Kirche im Bodenverlauf;8. Gewährleistung von Informationen zum St.-Marien-Forum und zur Historie der St.-Marien-Kirche durch einen Info-Point und Erläuterungstafeln im Innenraum.Oktober 2019, Helmut Kuzina