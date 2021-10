Auf „Nosferatu-Tour“ durch die Hansestadt Wismar

Wismar : Wassertor |

Am 31. Oktober 2021 veranstaltet die Tourismuszentrale eine Stadtführung zu den Drehorten des Films „Nosferatu – eine Symphonie des Grauens‟ aus dem Jahr 1921.

Viele der Außenaufnahmen zu dem Horror-Stummfilmklassiker entstanden in Wismar, und zwar auf dem Marktplatz, am Wassertor, auf dem Platz an St. Nikolai und auf dem Heiligen-Geist-Kirchhof.Indirekt beleuchtete Platten kennzeichnen Drehorte des Films von Friedrich-Wilhelm Murnau.Im Film ist deutlich erkennbar das Wassertor, durch das Nosferatu den Sarg in die Stadt schleppte.Oktober 2021, Helmut Kuzina