Wismar : Stadtrand |

In der Naturlandschaft Nordwestmecklenburgs bieten die kleinen Tümpel den einheimischen Wasservögeln einen idealen Lebensraum.

Zu einem Biotop hat sich die „Wasserwirtschaftliche Anlage‟ in der Nähe der Zierower Landstraße am westlichen Stadtrand entwickelt.An und auf der schilfumstandenen Wasserfläche halten sich im März häufig Graureiher und Kormorane auf.Wer sie beobachten will, braucht meistens ein paar „Insidertipps“ und viel Geduld, um sie zu anzutreffen.März 2022, Helmut Kuzina