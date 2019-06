Wismar : Stadtrand |

In diesem Sommer sind in den Gärten und an den Feldrändern besonders häufig die farbenprächtigen Distelfalter zu sehen.

Die jährlich aus Südeuropa eingewanderten Schmetterlinge ziehen über Mecklenburg-Vorpommern nach Schleswig-Holstein und sogar nach Skandinavien weiter.Es ist bekannt, dass Distelfalter auf ihren Wanderungen den Wind ausnutzen und dadurch sogar größere Entfernungen in kurzer Zeit zurücklegen können.Juni 2019, Helmut Kuzina