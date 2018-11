Vegetationskalender Nordwestmecklenburg: November 2018

Wismar : Stadtrand |

Anfang November sorgt der bewölkte Himmel für klare Farben und harmonische Kontraste. In der Landschaft wird deutlich sichtbar, dass sich die meisten Pflanzen nach und nach aus der Vegetationszeit verabschieden.

Charakteristische Farben der Jahreszeit sind Violett, Gelb, Braun,Rot, Es ist die Zeit, in der Fotografen versuchen, dankbare Motive inmitten des Herbstlaubs zu finden. Da kein direktes Sonnenlicht vorhanden ist, lässt sich mit einer gleichmäßigen Beleuchtung arbeiten.Die Bildserie zeigt ein paar Herbstblüher in Nordwestmecklenburg, die an vielen Stellen hier und da in den Gärten, an den Wegen und in den Parkanlagen farbige Akzente setzen.November 2018, Helmut Kuzina