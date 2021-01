Sölle prägen die Landschaft Nordwestmecklenburgs

Wismar : Wismarbucht |

In der Grundmoränenlandschaft von Nordwestmecklenburg sorgen viele Sölle, diese kleinen Seen eiszeitlicher Herkunft, für eine Abwechslung in der Landschaft.

Es sind Toteislöcher (das Soll, Plural die Sölle), meist wassergefüllt, aber abflusslos.Entstanden sind sie in der Grundmoränenlandschaft, weil Eisblöcke vor dem Abtauen verschüttet wurden oder durch Gletscherverschiebungen in den Boden gedrückt wurden.Heutzutage stellen sie in der Landschaft wertvolle Kleinbiotope dar.Januar 2021, Helmut Kuzina