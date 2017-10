Wismar : Stadtrand |



Wettertechnisch stellt sich der Oktober noch immer auf den für Norddeutschland typischen Herbst ein - sonnige und wolkige Tage wechseln ständig, Temperaturen schwanken, Regenwolken kommen und verschwinden.Ein Fazit für den Herbst 2017: mild und wechselhaft.Ein paar Momentaufnahmen dokumentieren den Vegetationsstand in den Gärten, an den Straßen, auf den Feldern in Nordwestmecklenburg.Oktober 2017, Helmut Kuzina