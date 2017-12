Wismar : Stadtrand |



Funkelnde Eiszapfen, glitzernde Schneekristalle, zugefrorene Seen, eine tief verschneite Winterlandschaft – das wären die Motive der Jahreszeit. Stattdessen überall Nieselregen, Wasserpfützen und graue Wolkenfelder.Hobbyfotografen müssen an dem grauen Wintertag lange suchen, um wenigstens ein paar farbige Bilder zu entdecken. Tatsächlich gibt es sie in Gartenecken, an Straßenrändern, in Feldhecken.Dezember 2017, Helmut Kuzina