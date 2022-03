Zwanzig Jahre Welterbe der Hansestädte Stralsund und Wismar

Wismar : Lübsche Straße |

Die historischen Altstädte von Stralsund und Wismar wurden im Juni 2002 in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes angenommen. Beide Städte wollen das Jubiläum im Laufe des Jahres durch viele Veranstaltungen begleiten und würdigen.

Insgesamt stehen 45 Termine auf dem Veranstaltungskalender der beiden Städte (veröffentlicht unter www.stralsund-wismar.de).In der Altstadt von Wismar gibt es 314 Denkmäler.Dieser Myheimat-Bericht stellt die Heiligen-Geist-Kirche vor, die Mitte des 13. Jahrhunderts gebaut wurde. Sie entstand als so genannte Spitalkirche, in der einst kranke Menschen versorgt wurden. Später wurden in der Heiligen-Geist-Kirche Obdachlose und Pilger untergebracht.Die Bildserie stellt ein paar sehenswerte Details der Heiligen-Geist-Kirche vor, die an der Lübschen Straße inmitten des Altstadtzentrums liegt.Ein Rundgang durch die Heilig-Geist-Kirche vermittelt einen Eindruck von der markanten Ausstattung des Gotteshauses.März 2022, Helmut Kuzina