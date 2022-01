Wismar : Alter Hafen |

Nach ständigem Grau und wiederholtem Nieselregen zeigt sich der Januar auch mal mit blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein.

Für einen romantischen Wintertag an der Wismarbucht fehlen zwar Eis und Schnee, dennoch bietet sich ein ausgedehnter Spaziergang am Hafen an, wenn auch die tiefstehende Januarsonne enorm blendet.Januar 2022, Helmut Kuzina