Weihnachtsbäume aus ortsansässigem Anbau in Nordwestmecklenburg

In Nordwestmecklenburg sind derzeit viele Hektar mit Tannen bepflanzt, so dass jetzt viele Weihnachtsbäume aus der Region erworben werden können. In den Plantagen sind die Bäume nach rund fünf bis sechs Jahren so weit herangewachsen, dass sie abgeholzt werden können.

Viele Kunden schätzen besonders die aus dem Ostseeküstenbereich stammenden Nordmanntannen, die gleichmäßig herangewachsen sind, einen geraden Stamm haben und durchgängig rund zwei Meter hoch sind. Die Nordmanntanne wurde einst nach dem finnischen Biologen Alexander von Nordmann benannt, der sie im Jahr 1935 entdeckt hatte.An diversen Verkaufsständen werden neben Nordmanntannen auch Blautannen, Kiefern und Fichten angeboten.Dezember 2019, Helmut Kuzina