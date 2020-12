Poeler Kogge mit neuem Mast

Wismar : Alter Hafen |

Viel Beharrlichkeit, viel Zeit und viele Helfer waren notwendig, um den neuen Mast auf der Poeler Kogge „Wissemara“ anzubringen.

Zwei Kräne waren sogar im Einsatz, aber nach rund fünf Stunden stand der 32 m hohe Douglasienstamm, der über sechs Tonnen wiegt, auf der hanseatischen Kogge, einem Nachbau aus dem 14. Jahrhundert.Der alte Koggenmast musste ersetzt werden, weil er an einigen Stellen von Braunfäule befallen war. Scheiben des alten Mastes wurden gegen eine kleine Spende an Interessenten abgegeben.An der neuen Mastspitze wurden die Signalleuchten, der Blitzableiter und das Nebelhorn montiert.Es ist alles fertiggestellt, damit die Poeler Kogge bald wieder zu Fahrten in die Wismarbucht auslaufen kann.Dezember 2020, Helmut Kuzina