Ostern an der Wismarbucht

Wismar : Wismarbucht |

Bei sehr kühlem, aber sonnigen Wetter zieht es den einen oder anderen Einheimischen hinaus ans Wasser, und zwar zu einem Spaziergang durch den Küstenwald oder direkt am Ufer der Wismarbucht entlang.

Die Buchen und Eichen des Küstenwaldes sind noch kahl, sie umrahmen den Wanderweg, von dem sich immer wieder schöne Ausblicke auf die Ostseebucht bieten.Die Küste verläuft in einem sanften Bogen und besitzt an einigen Stellen ein wenige Meter hohes Kliff.Der Uferbereich ist der Küstendynamik ausgesetzt. Unmittelbar am Wassersaum geht es über den schmalen und steinigen Naturstrand.April 2021, Helmut Kuzina