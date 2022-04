Ostern 2022 in Wismar

Wismar : Alter Hafen |

Zum Osterfest gehört stets auch ein traditioneller Osterspaziergang. In der Hansestadt bietet sich dazu die weitläufige Hafenlandschaft an.

Die Promenaden am Alten Hafen sowie am See- und Westhafen ermöglichen den längeren Bummel durch das maritime Gebiet mit seinen Ausflugsbooten, Segelschiffen, Yachten, Kuttern und den ehemaligen Speichergebäuden.Touristen planen während ihres Aufenthalts in der Altstadt, die seit 2002 gemeinsam mit Stralsund zum Welterbe der UNESCO gehört, immer auch eine Hafenrundfahrt, um von der Seeseite aus einen Blick auf die Stadt und das Umland zu haben.April 2022, Helmut Kuzina