Osterfeiertage im Kleingarten an der Wismarbucht

Wismar : Am Klingenberg |

Anstelle einer Osterreise bietet es sich an, das Festwochenende im Kleingarten zu verbringen. Am westlichen Stadtrand befindet sich die Kleingartenanlage „Am Klingenberg‟, von der sich die Wismarbucht überblicken lässt.

Die Stadtverwaltung hat in einem Bericht darauf hingewiesen, dass es in Wismar zahlreiche Kleingartenvereine mit weitaus über fünftausend Gärten auf eine Fläche von rund zweihundert Hektar gibt.Die Dauerkleingärten gehören zur grünen Lunge der Hansestadt, so auch die Gartenanlage „Am Klingenberg‟, in der es viele der so genannten Finnhütten gibt, deren Satteldächer fast bis zum Boden reichen.Durch die Tal- und Hanglage der Kleingärten in der hügeligen Landschaft führen breite und auch schmale Spazierwege.Im Frühling zeigen sich viele Parzellen der Gartenanlage geradezu von einer malerischen Seite.April 2022, Helmut Kuzina