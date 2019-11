„Novemberlichter 2019“: Buntes Lichtspektakel in der Altstadt von Wismar

Wismar : Altstadt |

Spektakuläre Lichtinstallationen in den Straßen der Altstadt und ein prächtiges Feuerwerk vor dem Rathaus waren die Höhepunkte der „Novemberlichter“, dieser inzwischen traditionellen Herbstaktion der Wismarer Stadtwerke.

Unter dem Motto „Wenn Schutzengel Helme tragen“ ging es bei der 14. Aktion der Stadtwerke um die Feuerwehr, der auch durch diese Veranstaltung Respekt und Anerkennung entgegengebracht wurden.Viele Einheimische und Gäste begleiteten den Umzug vom ehemaligen Ohlerich-Speicher am Alten Hafen bis zum Rathaus am Marktplatz und erlebten die Altstadt in leuchtenden Farben.November 2019, Helmut Kuzina