Massenanflug der Distelfalter an der Ostseeküste

Überall sind aktuell die bunten Distelfalter zu entdecken, in Parks, in Gärten, auf Mähwiesen. Das gehäufte Vorkommen der Distelfalter gibt es nur alle paar Jahre.

Auf den Schmetterlingssträuchern in Nordwestmecklenburg sind aber auch des Öfteren der Kohlweißling, das Tagpfauenauge, der Kleine Fuchs und der Admiral anzutreffen.Erfreulicherweise sind die Zeiten, in denen Schmetterlinge eingesammelt, getötet, aufgespießt, beschriftet und in Kästen aufbewahrt wurden, längst Vergangenheit.Viel schöner ist es, die vielen Falter zu beobachten und gelegentlich mit der Kamera digital „einzufangen“.September 2019, Helmut Kuzina