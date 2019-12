„Lost Place“ in der Hansestadt: Ehemalige Malzfabrik und einst VEB „Wismaria“

Wismar : Platter Kamp |

Verlassene Orte, „Lost Places“, haben oft etwas Bedrückendes, Mysteriöses an sich, hängt doch die Geschichte von vielen Jahrzehnten an ihnen. Es gibt Fotografen, sogenannte „Urban Explorer“, die leer stehende Gebäude in Städten erkunden.

Zu den „vergessenen Orten“ in der Hansestadt scheint die ehemalige Malzfabrik (gegründet 1898/99), später zu DDR-Zeiten der damalige VEB (Volkseigener Betrieb) „Wismaria“, zu gehören.Dieser Gebäudekomplex der historischen Industriearchitektur des 19. Jahrhunderts an der Straße Platter Kamp in unmittelbarer Nähe der Hochbrücke.Dezember 2019, Helmut Kuzina