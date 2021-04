Kleingartenanlage „Am Klingenberg‟ als Drehort für SOKO Wismar

Wismar : Am Klingenberg |

4,39 Millionen Zuschauer verfolgten am Mittwoch, 7. April 2021, die ZDF-Sendung „SOKO Wismar‟ mit dem Titel „Waidmannsheil‟. In dieser 27. und letzten Folge der 18. Staffel wurde ein neuer Drehort in Wismar vorgestellt, die Kleingartenanlage „Am Klingenberg‟ im Stadtteil Wendorf.

Im Film ging es um eine Wildschweinjagd. Der Direktor des Forstamtes lag erschossen neben einem mobilen Ansitz in einer Kleingartenkolonie. Schließlich wurde dort das Gartenhaus eines Bioladen-Besitzers durchsucht.Bislang wurden Straßen, Gebäude oder Gassen in der Altstadt gezeigt, oft der Marktplatz und der Hafen. In der jüngsten Folge diente die Kleingartenanlage am westlichen Stadtrand als Kulisse für SOKO Wismar.April 2021, Helmut Kuzina