Wismar : Umland |

Rot, Gelb, Weiß, Blau – das sind die Farben, die im Juni die Landschaft Nordwestmecklenburgs prägen.

Scheinbar bis ins Unendliche blühen Klatschmohn, Kamille und Kornblumen.Bei der Unmenge an Wildblumen in Nordwestmecklenburg bietet es sich an, dass selbst Profifotografen das farbige Spektakel aufsuchen, um eindrucksvolle Bilder festzuhalten.Juni 2021, Helmut Kuzina