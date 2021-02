In Wismar: Leere Innenstadt durch den Corona-Lockdown

Wismar : Altstadt |

Vereinzelte Passanten, ansonsten überall Leere in der wie ausgestorbenen Innenstadt, nur wenige Einheimische sind unterwegs, keine Touristen, überall geschlossene Geschäfte, Hotels und Restaurants - wer durch die Fußgängerzone und über den Marktplatz geht, kommt sich recht verloren vor.

Das Leben scheint im zweiten Corona-Lockdown weitgehend heruntergefahren zu sein. In den Straßen sind nur ein paar Leute zu sehen.In einigen Geschäften können die zuvor im Internet oder telefonisch bestellten Waren an den Eingängen abgeholt werden.Corona und der Lockdown machen dem Einzelhandel und den gastronomischen Betrieben schwer zu schaffen.Nach dem Lockdown sind Händler, Gaststätten und Hotels darauf angewiesen, dass die Kunden, Touristen und Gäste wieder in die Innenstadt kommen.Ein paar Fotos zeigen eine typische „Corona-Normalität“ im so genannten Lockdown.Februar 2021, Helmut Kuzina