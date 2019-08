In Wismar: Größtes Hotel der Stadt fertiggestellt

Wismar : Schiffbauerdamm/Ecke Alter Holzhafen |

In der Hansestadt ist das neue Werfthotel „Park Inn by Radisson“ mit 98 Zimmern und Suiten in Hafennähe eröffnet worden. Sehr viele Unterkünfte diese Hotels haben einen Ausblick auf die Werft.

Das Besondere dieses größten Stadthotels, das der Werftenverbund „MV Werften“ gebaut hat: Lieferanten und Subunternehmer sollen hier Wohnraum finden, wenn sich die Mitarbeiterzahl auf dem Werftgelände noch deutlich erhöhen und der Bau der Kreuzfahrtschiffe in eine weitere Phase gehen wird.Eine weitere Besonderheit: Die Zimmer bestehen aus Schiffskabinen, aus den gleichen, die als Passagierkabinen an Bord der „Global-Class-Schiffe“ eingesetzt werden sollen. Die vorgefertigten Module wurden mit einer besonderen Hebebühne in den Bau eingesetzt.Auch das ist zu erwähnen: Nicht nur Werft-Zulieferanten, sondern auch Stadtbesucher können in diesem Hotel mit dem Kreuzfahrt-Flair übernachten.August 2019, Helmut Kuzina