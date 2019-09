In Wismar: Die „Tauzieher“ vor dem Marienkirchturm

Wismar : Marienkirchturm |

Zwischen den Außenmauern des früheren Kirchenschiffs von St. Marien haben durch die Neugestaltung des gesamten Bereichs auch „Die Tauzieher“ einen neuen Platz erhalten.

Die Skulptur wurde von dem in Wismar geborenen Bildhauer Prof. Karl-Henning Seemann in den Jahren 1985/87 gestaltet.Die Darstellung versinnbildlicht ein gemeinsames Ringen um eine beste Lösung, das ist eine der Interpretationen. „All trecken an eenen Strang. Wenn de een los lött, föllt de anne up'n Noors“, hatte Karl-Henning Seemann zu seinen „Tauziehern“ bemerkt.September 2019