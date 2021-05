In Nordwestmecklenburg unterwegs: Streifzug entlang der Feldhecke

Wismar : Stadtrand |

Die Blütenknospen an den Zweigen der Traubenkirsche sind im Mai aufgebrochen; weiß und überhängend zieren sie die verzweigten Sträucher der Feldhecke. Zwischen den dunkelgrünen Blättern verbreiten sie ihren Duft.

Hin und wieder sticht ein Ginsterstrauch durch seine auffallenden Schmetterlingsblüten heraus.Den Edelginster hat sicherlich jemand zusätzlich in die Windschutzhecke gepflanzt.Verwilderte Großsträucher des Gewöhnlichen Flieders ergänzen das Blütenangebot am Stadtrand.Im Halbschatten wachsen die purpur-violett blühenden Mondviolen, die sich immer wieder selbst aussäen und weiter verbreiten.Die Bildserie entstand bei einem Streifzug entlang der Feldhecke am westlichen Stadtrand.Mai 2021, Helmut Kuzina