Wismar : Hafen |

Viel Sonnenschein und ein paar Wolken kennzeichnen den herrlichen Frühherbsttag am Hafen.

Ein unverwechselbares Flair bietet die Promenade am Westhafen.Der Herbstspaziergang führt über das Gelände „Alter Holzhafen‟ in Richtung zum Alten Hafen und endet am malerischen Fischereihafen.September 2021, Helmut Kuzina