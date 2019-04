Hansestadt Wismar: Start in einen herrlichen Frühlingstag

Wismar : Stadtzentrum |

Allmählich steigt die Morgensonne über die Häuserzeilen, Einwohner eilen zu ihren Arbeitsstätten, die ersten Touristen tauchen auf, Straßencafés und Geschäfte öffnen nach und nach.

Ein freundlicher Frühlingstag beginnt. Die Aprilsonne überstrahlt im Gegenlicht zunächst die Häuserzeile auf der Ostseite des Marktplatzes, während die Westseite bereits voll in der Sonne liegt. In der Fußgängerzone werden die Geschäfte beliefert.Schritt für Schritt beginnt das bunte Treiben in der Hansestadt.April 2019, Helmut Kuzina