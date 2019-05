Wismar : Stadtrand |

Überraschend schnell vollzieht sich der Wandel in der Natur während der Frühlingswochen.

Ob bei prallem Sonnenschein oder bei bedecktem Himmel – überall bieten sich in Nordwestmecklenburg Landschaftsmotive mit interessanten Details und satten Farbtönen.Das Licht der hochstehenden Sonne stellt die Vegetation in verschiedenen Nuancen heraus.Ein paar Beispiele präsentieren charakteristische Aufnahmen aus den Frühlingswochen in Nordwestmecklenburg.Mai 2019, Helmut Kuzina