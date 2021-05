Wismar : Bürgerpark |

Wolkenverhangen startet der Tag in Nordwestmecklenburg in den Frühlingsmonat Mai. Trotz der seit längerer Zeit ungewöhnlich kühlen Witterung zeigen sich im Bürgerpark am Stadtrand von Wismar bereits viele Blüten.

Überall leuchten gelbe Farbtupfer auf dem Gelände, das einst im Köppernitztal angelegt und viele Jahre militärisch genutzt wurde.2002 wurde der Bereich zur Landesgartenschau umgestaltet und dient seither als Bürgerpark gleichzeitig als Naherholungsgebiet.Mai 2021, Helmut Kuzina