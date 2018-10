Frege-Büste auf dem Marienkirchhof

Wismar : Marienkirchhof |

Gottlob Frege (1848 in Wismar geboren, 1925 in Bad Kleinen verstorben und auf dem Ostfriedhof in Wismar beigesetzt) hat einst durch sein Lebenswerk die mathematischen, logischen und philosophischen Wissenschaften in besonderer Weise mitgeprägt.

Der Mathematiker, Logiker und Philosoph Prof. Dr. Friedrich Ludwig Gottlob Frege zählt zu den bedeutenden Persönlichkeiten, die aus Wismar stammen.Frege promovierte 1873 und war seit 1874 als Privatdozent in Jena tätig, wo er im selben Jahr bei Ernst Abbe habilitierte. Während seiner Mathematikprofessur in Jena 1879 – 1918 förderten seine zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten nicht nur die Entwicklung der Mathematik, sondern sie stellten eine wesentliche Voraussetzung für ihre Anwendung in der Rechentechnik und somit in der Kybernetik dar.Oktober 2018, Helmut Kuzina