DAS GLÜCK AN MEINER SEITE

Wismar : Filmbüro |

US amerikanischer Film mit Hilary Swank und Emmy Rossum

Regie George C Wolfe



Die Konzertpianistin Kate erkrankt an ALS und

lernt durch ihre unkomplizierte Pflegerin Bec

damit zu leben.



Dazu laden das Filmbüro Wismar und der Palliativ Care Hospiz Wismar e.V.

herzlich ein.



Eintritt 6 Euro