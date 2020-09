Ausstellung in St. Georgen: Udo Scheel und seine großformatige Kunst

Wismar : Georgenkirche |

Unter dem Titel „Große Fahrt“ steht die Ausstellung der vierzig großformatigen Bilder des Malers Udo Scheel, die in der Wismarer Georgenkirche noch bis zum 18. Oktober 2020 gezeigt werden.

Die riesigen Malereien, zwei Meter hoch und meist vier bzw. sechs Meter breit, füllen den Platz in dem ansonsten leeren Kirchenraum, sie verlangen viel Zeit, um sich auf die Bildsprache Udo Scheels einzulassen.Die kleineren Bildformate passen gerade mal so zwischen die Säulen des Kirchenraums, die größeren stehen in der Vierung des Kirchenschiffs. Im privaten Wohnzimmer würden diese Kunstobjekte eine gesamte Wand benötigen, im Kirchenraum ordnen sie sich passend ein. Die Riesenformate sind aus mehreren Teilen zusammengefügt, damit sie überhaupt transportiert werden können.Udo Scheel geht es um Spannungen in seinen Bildern, und zwar zwischen den Personen und Gegenständen. Seine Malereien sind keine Auftragsarbeiten, sie sind Kunstobjekte, bei denen der Betrachter die Geschichte hinter dem Bild sucht und sich um eine Deutung bemüht oder einfach den eigenen Gedanken folgt.Die Ausstellung „Große Fahrt“ gibt in der Georgenkirche einen umfangreichen Eindruck vom Schaffen des Malers Udo Scheel. Die Augen der Kirchenbesucher müssen durch seine Bilder spazieren gehen und ihren Darstellungen nachspüren, hieß es zu der großformatigen Kunst.Die Bildserie vermittelt einen Eindruck davon, wie die vierzig gewaltigen Kunstobjekte des Malers Udo Scheel in der Georgenkirche angeordnet wurden, und stellt ein paar seiner Arbeiten im Einzelnen vor.September 2020, Helmut Kuzina