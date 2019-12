Aus Nordwestmecklenburg berichtet: Farbtupfer im Dezember

Wismar : Umland |

Erstaunlich viele Stauden blühen noch mitten im Dezember, obwohl eigentlich die Vegetationsruhe begonnen haben sollte.

Die leuchtend weißen und auch die farbigen Blüten der Christrosen haben jetzt verständlicherweise ihren Platz im Garten.Aber es gibt auch eine Reihen von Pflanzen, die in der dunkelsten Jahreszeit an geschützten Stellen immer noch durch ihre Farbigkeit auffallen.Der Boden ist nicht gefroren, und so halten es die unermüdlichen Stauden auch noch im Dezember aus.Dezember 2019, Helmut Kuzina