Am Fürstenhof in Wismar: Makabre und brutale Darstellung am Südportal

Wismar : Vor dem Fürstenhof

Die figürliche Präsentation am Südportal des Fürstenhofs lässt erkennen, dass die männliche Haarpracht schon immer irgendwie eine Rolle spielte. Brutal ist hier jedoch dargestellt, wie die biblische Delila dem als unbesiegbar geltenden und legendären Samson im Schlaf die langen Haare abschnitt und ihm dadurch seine Kraft, Vitalität und Attraktivität nahm.

Diesen Angriff auf seine Identität wird er der Delila ganz schön übel genommen haben. In Wismar gibt es an verschiedenen Stellen bemerkenswerte Details zu erkennen, die die Stadt so sehenswert und auch erstaunlich machen.Februar 2019, Helmut Kuzina