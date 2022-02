Zögerlich bricht der Tag in der Hansestadt Wismar an

Wismar : Krämerstraße |

Allmählich ziehen die dichten Wolken weiter, der Himmel reißt nach und nach auf - es sieht so aus, als würde die Sonne bald hervorkommen: In der Hansestadt bricht der Tag an.

Am frühen Vormittag ist es in den Straßen und auf den Plätzen der Altstadt noch ziemlich leer.Das Stadtleben erwacht zunächst zögerlich, dann stärker; Einheimische sind auf dem Weg zur Arbeit oder eilen zum Einkaufen.Auch Touristen bummeln bald einzeln durch die Stadt oder werden in Gruppen zu den Sehenswürdigkeiten geführt.Die kleine Bildserie zeigt ein paar Momentaufnahmen aus dem Altstadtzentrum, und zwar aus der historischen Krämerstraße.Februar 2022, Helmut Kuzina