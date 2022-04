Spatzen gucken im Garten jetzt in die Röhre

Wismar : Stadtrand |

Im Garten ist die Futtersaison Winter 2021/22 beendet. Ab sofort gehen die Spatzen leer aus, sie haben jetzt das Nachsehen.

Denn seit Dezember 2021 hatten sie die Möglichkeit, sich ein paar gequetschte Getreidekörner oder ganze Sonnenblumenkerne aus der Futterröhre zu holen.In der Futterröhre gab es an jedem Morgen die Rationen, die eigentlich auch für Kohl- und Blaumeisen sowie Buchfinken und Rotkehlchen bereitgestellt wurden.Doch in den jüngsten Wochen ließen sich nur noch Spatzen sehen.Ohne gefüllte Futterröhre suchen sie jetzt in der Gartenhecke und am Boden nach Blattläusen, Mücken, Fliegen, Raupen, Ameisen. Spatzen sind echte Schädlingsvertilger.April 2022, Helmut Kuzina