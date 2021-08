Wismar : Stadtrand |

Der meteorologische Sommer muss allmählich dem nahenden Herbst weichen. Gegen Ende August ist nicht mehr mit großer Hitze zu rechnen.

Die Natur setzt am Stadtrand zum Ausklang der Sommersaison voll auf ein Farbfinale in den Feldhecken Nordwestmecklenburgs, in denen man überall leuchtende Früchte entdecken kann.Am auffälligsten sind Vogelbeeren, Hagebutten, Holunder, Brombeeren. Sie verführen vielerlei Tiere dazu, sie zu fressen und die Samen zu verbreiten.August 2021