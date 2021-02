Schneehauben auf Früchten und ein paar Blütenknospen

Wismar : Stadtrand |

Der Schneefall jüngster Tage überzog die Landschaft mit einer weißen Schicht und verpasste Früchten und ein paar letzten Blütenknospen kleine Schneehauben.

Überall im Garten, in der Feldhecke, am Ackerrand sind die glitzernden Gebilde zu entdecken.Durch die frostige Temperatur halten sich die bemerkenswerten weißen Kappen allerdings nur kurze Zeit, denn die Wintersonne und der Wind lassen sie nach und nach verschwinden.In der Feldhecke am Stadtrand leuchtet immer noch eine Menge gefrorener Sanddornbeeren. Durch die leichte Schneedecke sieht die heimische Wildobstart, die zu den vitaminreichen Früchten gehört, sehr attraktiv aus.Die Englische Beetrose ist eigentlich ein Highlight im Sommer- und Herbstgarten. Die bislang milden Temperaturen haben jedoch immer noch ein paar Blütenknospen treiben lassen. Die letzten von ihnen müssen jetzt unter dicken Schneekappen abwarten.Februar 2021, Helmut Kuzina