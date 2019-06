An der Wismarbucht: Pastelltöne prägen die Landschaftsbilder

Wismar : Stadtrand |

Sommerliche Pastelltöne bestimmen im Juni die Region an der Wismarbucht.

Die in der Eiszeit geformte Hügellandschaft westlich von Wismar wird immer wieder durch verschiedene Wiesenblumen geschmückt, mal ganz in Gelb, mal in Violett, derzeit im Juni aber stechen die weißen Margeriten besonders heraus.Wer am Stadtrand wohnt, erlebt die Jahreszeiten und ihre Wechsel ganz unmittelbar, so wie jetzt an den Hochsommertagen, wenn die Sonne vom Himmel brennt, auf dem Acker der Raps reift und die Mohnblüte ihren Höhepunkt erreicht.Die ständige Seebrise aus Richtung der Wismarbucht macht in dieser Wohnlage jede noch so heiße Wettersituation erträglich und sorgt für stets erfreuliche Luftverhältnisse.Juni 2019, Helmut Kuzina