Wismar : Alter Hafen |

Räucheraal, Forelle, Makrelenfilet, Garnelenspieße, Bückling? Es sieht so aus, als ob die Silbermöwe schon mal nachschauen würde, was da alles vom Fischkutter am Alten Hafen angeboten wird.

Sie weiß aus ihren Erfahrungen im Erbetteln von Nahrung, dass gleich ein paar „mitleidige“ Touristen kommen werden, um ihr etwas von den Fischbrötchen abzugeben.Dezember 2019, Helmut Kuzina