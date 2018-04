Wenn Möwen eine kesse Sohle aufs Parkett legen - Vogelkiek an der Seebrücke in Wendorf

Wismar : Seebrücke Wendorf |

Mitte März hält der Winter die Ostseeküste noch sanft in seinen Armen, und uns empfangen eisige Temperaturen an der Seebrücke in Wendorf. Doch vom strahlend blauen Himmel lacht die Sonne und lässt uns schnell die Kälte vergessen. Nördlich von Wismar gelegen ist das einstige Seebad heute ein Stadtteil der Hansestadt. Im Sommer tummeln sich am feinsandigen Badestrand neben der Seebrücke sicher unzählige Badegäste. Während unseres Besuches hält hier außer den Möwen und anderen Wasservögeln allerdings niemand seine Zehen ins Wasser. Uns zieht es auch eher auf die 350 Meter lange Seebrücke, um von hier die Vögel zu beobachten und die Aussicht auf die Wismarbucht und die Silhouette der Stadt zu genießen.

Im flachen Wasser der Ostsee sind rund um die Seebrücke verschiedene Wasservögel und Möwen bei der Nahrungssuche zu beobachten. Die Lachmöwen haben eine ganz besondere Taktik entwickelt, um Muscheln aus dem sandigen Meeresboden zu locken. Sie legen einen bühnenreifen Stepptanz auf das Parkett - bzw. in diesem Falle den Meeresboden im flachen Wasser. Schnell und rhythmisch trippeln die Möwen auf der Stelle und schnappen im passenden Augenblick nach ihrer Beute, die durch den Stepptanz aus dem sandigen Boden gelockt wurde. Wir sind von dieser cleveren Jagdmethode so begeistert, dass wir außer den Lachmöwen nur Schellenten auf unserer Speicherkarte festhalten. Kormorane, Mittelsäger und Silbermöwen haben wir durch diese sensationelle "Tanzdarbietung" glatt links liegen lassen.Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine kleine (noch winterliche) Bildergalerie aus Wismar / Wendorf!Mehr über Wismar erfahrt in meiner Serie