Wismar : Alter Hafen |

Wer im Juli an der Wismarbucht einen spektakulären Sonnenuntergang erleben möchte, sucht rechtzeitig den Alten Hafen auf.

Von der Hafenspitze aus ist es möglich zu sehen, wie die Sonne am Horizont untertaucht. Es dauert allerdings nur wenige Augenblicke, dass der Himmel so prächtig in unterschiedlichen Rot- und Orangetönen leuchtet.Die Bildserie versucht, die Lichtstimmung an dem herrlichen Hochsommerabend festzuhalten.Juli 2021, Helmut Kuzina