Sonnige, aber kühle Apriltage in der Hansestadt Wismar

Wismar : Alter Hafen |

Die sonnigen, aber kühlen Apriltage locken Stadtbesucher und Einheimische an den Alten Hafen, um sich in der frischen Seeluft, an dem herrlichen Sonnenschein sowie an der Aussicht auf das bunte Treiben zu erfreuen.

Auf der Hafenpromenade ein paar Kugeln Eis, ein Fischbrötchen, einen kleinen Snack zu genießen, gehört unbedingt zum bequemen Relaxen.Viele Touristen lassen es sich nicht nehmen, den herrlichen Tag durch Hafenrundfahrten zu gestalten.April 2019, Helmut Kuzina